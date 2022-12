Mbappé é o melhor jogador do mundo hoje, diz Juninho Pernambucano

Bicampeã do mundo, a França terá pela frente a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar

Faltam apenas oito jogos para o fim da Copa do Mundo de 2022, e se ainda é cedo para fazer um balanço definitivo, é certo que Kylian Mbappé é o jogador que mais marcou nesta primeira parte da competição. Autor de cinco gols, um passe decisivo e principal criador de perigo para a seleção francesa, o atacante afirma-se como jogador de referência mundial neste torneio, sendo o perigo número um dos “Blues”.

Antes das quartas de final entre França e Inglaterra, no sábado (10), o jovem é mais uma vez esperado para ser o jogador que vai agitar o confronto, com um duelo entre ele e Kyle Walker. Se os observadores ingleses estão bastante confiantes na capacidade do zagueiro inglês para travar o camisola 10 dos Blues, nem todos compartilham da mesma opinião.

É o caso de Juninho Pernambucano, ex-jogador e comentarista da RMC. De acordo com ele, Mbappé é atualmente o melhor jogador do mundo. "Você pode ganhar 10 duelos contra o Mbappé e perder apenas um, que bom, você perdeu a partida. Ele está em um nível que qualquer defensor terá dificuldade. Ele é o melhor jogador do mundo hoje. É sempre complicado, a não ser que amarre o cadarço no peito" afirmou o ex-jogador ídolo do Vasco e do Olympique Lyonnais.

A França encerrou na liderança do Grupo D, com seis pontos (vitórias sobre Austrália e Dinamarca, e derrota para a Tunísia com o time reserva). Nas oitavas de final, eliminou a Polônia por 3 a 1. Caso avance neste sábado, os franceses terão pela frente o vencedor de Marrocos x Portugal na semifinal.