Ídolo francês defende Neymar: 'É um gênio, de nível espacial. Precisamos protegê-lo'

Christian Karembeu acredita que a decisão do craque brasileiro de ter trocado o Barcelona pelo PSG não foi um erro

O futuro de Neymar foi o alvo de maior discussão no último mercado de verão europeu. O craque brasileiro tentou de todas as maneiras voltar para o , mas acabou por ficar no . Apesar de ter recebido diversas críticas pela sua postura, também há quem defenda-o, entre eles curiosamente um ídolo francês: Christian Karembeu.

"Neymar é um gênio, de um nível espacial, mas precisa focar no jogo. Precisamos protegê-lo. Tem muita habilidade e qualidade, então precisamos ajudá-lo a ser o Neymar que todos conhecemos. Queremos ele como destaque, a desfilar o seu talento dentro de campo. Não gosto quando as pessoas falam do Neymar fora de campo, porque é a vida pessoal dele", disparou o ex-meia do e da seleção francesa, à Goal.

"O dono do PSG mostrou todo o seu poder ao não deixá-lo sair agora. Existe um projeto, e um projeto não é apenas um ano. Um projeto significa cinco anos ou mais. Se a decisão é 'você vai ficar', isso é um 'não'. Pronto. Tem que aceitar. Não podemos, no entanto, dizer que assinar pelo PSG foi um erro. Não foi", completou. Os parisienses estão perto de estrear na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em jogo que terá os desfalques de Neymar e Mbappé - entre outros.

Karembeu, que defendeu os merengues entre 1997 e 2000 e foi campeão mundial com a em 1998, também destacou outro brasileiro: Vinicius Junior.

"Vinicius pode sempre fazer a diferença, porque está crescendo cada vez mais. Nunca é cedo para um jovem que tem qualidade ser o protagonista. Zizou está muito contente com ele", finalizou.