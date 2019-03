"Mbappé é fantástico, mas precisa ignorar a euforia", diz Ibra

O jogador do LA Galaxy acredita que o craque do PSG continuará melhorando se conseguir manter o foco em meio a tantos elogios

Zlatan Ibrahimovic alertou o jovem atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a ignorar a euforia que o rodeia para conseguir manter seu foco.

“Mbappé é fantástico. Ele é jovem, ganhou bons troféus até agora e está se desenvolvendo. Ele está fazendo um bom trabalho e continuará assim”, disse o atacante sueco em entrevista ao site oficial do LA Galaxy.

O atacante francês de 20 anos teve uma ascensão meteórica nas últimas temporadas, além de ter cumprido um papel fundamental para a conquista da Copa do Mundo com a França em 2018, que o levou a ser premiado com o Troféu Kopa.

“Ele só precisa manter seu foco, mesmo com toda essa bajulação ao seu redor e todas as coisas acontecendo. Mantenha-se focado, treine muito e você fará coisas ainda melhores”, aconselhou Ibra.

Mbappé desfruta de mais uma campanha repleta de sucesso neste ano com os líderes da Ligue 1. Tendo se destacado ainda mais em campo ao marcar um dos gols da partida de Old Trafford, na ida pelas oitavas de final da Champions League contra o Manchester United. Sem Neymar e Cavani em campo por conta de suas lesões, o atacante conseguiu contribuir para a equipe Parisiense ficar ainda mais perto das quartas de final.

O jovem francês vem recebendo elogios de todas as partes, inclusive de seu colega de campo, Neymar, que comentou sobre os talentos do amigo em uma entrevista exclusiva para o DAZN, publicada nesta sexta-feira (1).

O confronto de volta entre PSG e United pelas oitavas de final da Champions está marcado para o dia 6 de março, quarta-feira, a partir das 17h (de Brasília). Será mais uma partida para Mbappé impressionar com seu talento e velocidade em campo.