Mauricio Pochettino pode voltar ao Tottenham?

Pochettino comandou o Tottenham entre 2014 a 2019, levando o time à final da Liga dos Campeões

Mauricio Pochettino teria se oferecido para voltar ao cargo de treinador do Tottenham, caso o italiano Antonio Conte seja desligado no final da temporada, segundo jornal The Times, após um período de instabilidade da equipe no retorno da Copa do Mundo de 2022.

O jornal aponta que a relação de Pochettino com o presidente da equipe, Daniel Levy, presidente do Tottenham, pode ser considerada um ponto chave para seu retorno no final da temporada.

Pochettino foi demitido pelo Tottenham em novembro de 2019, depois de trabalhar no clube por cinco anos e meio. Ele continua sendo uma figura popular entre os torcedores, já que ele levou o Tottenham à única final da Liga dos Campeões de sua história. Porém, o argentino está sem trabalhar desde julho de 2022, quando foi demitido pelo PSG.

Getty Images

O atual técnico do Tottenham tem contrato com o clube até 2024, mas admitiu ainda estar "apaixonado" pela Itália, sendo cotado para assumir a Inter de Milão. Nesta temporada, Conte esteve ausente dos últimos jogos da equipe após uma cirurgia na vesícula.

O time de Conte enfrenta o Milan nesta quarta-feira (08), pelo jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, o Tottenham foi derrotado por 1 a 0.