Mauricio Pochettino pode deixar o PSG para treinar o Manchester United?

Neste domingo (21), o Manchester United anunciou a demissão de Ole Gunnar Solskjaer após uma dura derrota por 4 a 1 para o Watford. Um dos nomes especulados para substituir o técnico norueguês é o de Mauricio Pochettino, que atualmente está no PSG.

A GOAL ouviu fontes próximas do treinador argentino e Pochettino não descarta deixar o PSG e ir treinar o Manchester United.

A relação entre Pochettino e o diretor de futebol do PSG, Leonardo não é das melhores e isso já ficou claro quando a vaga de Zidane ficou disponível no Real Madrid e o treinador argentino teria pedido a Leonardo para sair do time francês. Esse fato afetou a relação entre os dois.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, Pochettino tem uma ótima relação e contato constante com Sir Alex Ferguson e isso pode ser decisivo em uma possível troca de clubes.

Caso os Diabos Vermelhos confirmem tal interesse, será o time inglês que deverá dar o primeiro passo para as negociações começarem com o PSG.

No momento, Pochettino não descarta uma mudança, mas também não deve fazer nada para "forçar" uma troca, já que sente que está em um grande clube com um projeto ambicioso pela frente.