Carrick interino e Zidane cotado: a situação do United pós demissão de Solskjaer

O que parecia apenas questão de tempo, acabou se concretizando. Neste domingo (21), Ole Gunnar Solskjaer foi demitido do Manchester United após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Watford no sábado (20), pela Premier League. Os Red Devils já buscam um novo treinador no mercado e contarão com Michael Carrick como técnico interino até que o novo comandante seja anunciado.

Apesar do time recheado de estrelas, foram apenas duas vitórias nos últimos oito jogos somando todas as competições. Pela Premier League, apenas o 3 a 0 sobre o Tottenham causou alívio nos últimos jogos, já que perdeu por 4 a 2 para o Leicester e ainda viu os dois principais rivais conquistarem vitórias importantes. Os 5 a 0 sofridos para o Liverpool e o 2 a 0 para o Manchester City (ambas as partidas em Old Trafford) já deixaram o clima quase insustentável. A surpreendente derrota por 4 a 1 para o Watford decretou o fim da linha para Solskjaer, que teve apenas sua segunda experiência como técnico profissional de futebol.

Quem assume agora?

A missão de treinar os Diabos Vermelhos nesse momento delicado é do ex-jogador do United, Michael Carrick. Ele já integrava a comissão técnica do clube e foi assistente direto de Solskjaer.

Em nota, o clube vermelho de Manchester confirmou que Carrick estará como técnico interino na partida diante do Villarreal, pela Liga dos Campeões, na próxima terça-feira (23).

Nomes cotados para o cargo

De acordo com o jornal The Times, o principal nome estudado pela diretoria do Man United é o de Zinedine Zidane. O ex-técnico do Real Madrid está livre no mercado após deixar os merengues em maio de 2021.

Vale lembrar que Zidane já era um dos principais nomes cotados a assumir o posto após a demissão da José Mourinho, em dezembro de 2018, mas o clube optou por uma aposta "caseira" em Solskjaer.

Embora Zizou seja o preferido das casas de apostas, seu nome não é o único a circular como possível novo técnico. Os nomes de Brendar Rodgers (atualmente no Leicester) e Erik ten Hag (do Ajax) também são estudados.

De acordo com a Sky Sports, Cristiano Ronaldo solicitou a contratação do ex-treinador do Barcelona, Luis Enrique, que atualmente treina a seleção da Espanha.

A nota de demissão de Solskjaer afirma que "o clube procura nomear um treinador interino até o final da temporada", o que quer dizer que o United pode ter um técnico "planejado" apenas no começo da temporada 2022/23.

De qualquer forma, pode-se esperar um movimento vultoso no mercado de treinadores para comandar um time com estrelas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Paul Pogba e vários outros.