Matheus Nunes é a solução para o meio-campo do Liverpool?

O meio-campista especulado no Liverpool terá a oportunidade de enfrentar os Reds em Anfield neste sábado (7)

Os torcedores do Liverpool podem estar prestes a ver pela primeira vez o jogador que será solicitado a ajudar a resolver seus problemas no meio-campo na próxima temporada?

Matheus Nunes deve, exceto uma lesão tardia ou uma mudança surpresa de Julen Lopetegui, ser escalado para o jogo do Wolverhampton contra o Liverpool, em Anfield, na terceira rodada da FA Cup neste sábado (7), e o português tem muito incentivo para fazer um bom desempenho.

Os relatórios que surgiram esta semana sugerem que o jogador de 24 anos é um alvo de transferência para os Reds, e que um acordo de 44 milhões de libras (R$ 271 milhões, aproximadamente) já está em andamento para a janela do fim da temporada.

O Liverpool, diz-se, assumiu o compromisso de contratar Nunes quando ele se mudou do Sporting de Lisboa para o Wolves em agosto, e planeja honrar sua palavra no final da temporada.

Isso deixa muitas perguntas, é claro. Por exemplo, como exatamente você “se compromete com uma oferta” sem realmente fazer uma?

Por que, quando Nunes estava claramente disponível a um preço de 38 milhões de libras (R$ 234 milhões) no último verão europeu, o Liverpool não o contratou?

O que ele fez no Wolves para justificar um aumento de valor de 6 milhões de libras (R$ 37 milhões)? E por que a história saiu agora, quando a necessidade dos Reds de reforço no meio-campo é imediata?

Klopp não foi questionado sobre Nunes em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira e, sem dúvida, teria respondido diretamente a qualquer pergunta de qualquer maneira.

"Falamos sobre essas coisas na sala do conselho, não na sala de imprensa", disse seu assistente, Pep Lijnders, no mês passado.

Getty

No entanto, a palavra do clube é que Nunes é um “alvo de longa data” e um dos vários nomes em consideração para o próximo verão europeu, quando o Liverpool tentará, acima de tudo, recrutar a estrela do Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Uma transferência de janeiro é impossível em qualquer caso. As regras da FIFA estipulam que um jogador não pode jogar por três clubes numa mesma campanha, e Nunes já jogou duas vezes pelo Sporting esta temporada, bem como 17 vezes pelo Wolves.

Ele, é justo dizer, achou a vida difícil até agora na Inglaterra, com os Wolves lutando por consistência e Lopetegui tendo substituído o demitido Bruno Lage em novembro.

Suas atuações foram decepcionantes, embora os torcedores do Liverpool não precisem se preocupar muito com isso.

Mohamed Salah teve dificuldades em sua primeira passagem na Premier League, afinal, ao ir mais atrás, Javier Mascherano não conseguiu entrar no time do West Ham, mas se tornou uma excelente contratação para os Reds.

Os números de Nunes, tanto no Wolves como antes no Sporting, sugerem que ele é uma espécie de polivalente, um jogador que gosta de rematar e fazer passes longos, mas também de carregar a bola quando necessário.

Ele foi o jogador que mais sofreu faltas em Portugal na última temporada, quando suas atuações levaram Pep Guardiola a rotulá-lo como “um dos melhores jogadores do mundo hoje”.

Ainda não se sabe se o técnico do Manchester City planeja rivalizar com Klopp por sua assinatura, mas não há dúvida de que a necessidade do Liverpool por um meio-campista de primeira classe (ou dois) é maior no momento.

Eles parecem prestes a perder Naby Keita e James Milner, bem como Alex Oxlade-Chamberlain, em transferências gratuitas no final da temporada, e com Jordan Henderson e Thiago Alcantara bem na casa dos 30 anos, e a forma de Fabinho tendo caído nesta temporada, o fardo sobre jovens como Harvey Elliott, Curtis Jones e o jovem Stefan Bajcetic já é grande demais.

Getty

A maneira como o Liverpool foi abalado por times como Fulham, Nottingham Forest, Leeds e, mais recentemente, Brentford, significa que não pode haver dúvidas dentro do clube de que uma mudança é necessária.

Nunes, certamente, cumpre alguns requisitos. Ele é jovem o suficiente para crescer e melhorar, mas teve ampla exposição profissional em um bom nível.

Ele jogou na Liga dos Campeões, fala inglês perfeitamente – seu padrasto é do Sunderland – e, quando o verão chegar, terá 12 meses de experiência na Premier League..

O Liverpool tem um bom relacionamento com a Gestifute, a agência liderada por Jorge Mendes que o representa, tendo recrutado nomes como Fabinho, Diogo Jota e Darwin Nunez nas últimas temporadas e, talvez crucialmente, parece conhecer os parâmetros de qualquer possível acordo para Matheus Nunes.

Ele não tem uma cláusula de rescisão no Wolves, mas não haverá inflação escandalosa de sua taxa de transferência - a la Enzo Fernandez, digamos - permitindo que o clube planeje o restante de seus negócios com mais facilidade.

Enquanto isso, o astro nascido no Brasil, que se mudou para Portugal aos 12 anos e agora tem 11 jogos pelo país adotivo, tentará aumentar os problemas do Liverpool.

Já fora da Carabao Cup, e a 16 pontos do topo da Premier League, os Reds sabem que a FA Cup pode representar sua melhor chance de um troféu nesta temporada.

Klopp prometeu um time forte na tarde de sábado, com a nova contratação de Cody Gakpo provavelmente fazendo sua estreia.

O holandês deve receber a maior parte da atenção de seus novos torcedores, é claro, mas não seria surpresa se muitos olhares fossem atraídos para o número 27 do Wolves na noite também.

Esta é o grande teste de Nunes em Anfield? Só o tempo irá dizer.