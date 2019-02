Marta entra na lista de mulheres mais poderosas do Brasil

Atacante da seleção brasileira estrela capa da revista Forbes

Marta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, de acordo com a revista Forbes. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, a atacante do Orlando Pride e da seleção brasileira divulgou a reportagem em suas redes sociais e convidou o público a ler.

“A matéria está ‘top’, galera!”, escreveu.



Foto: Reprodução

Na última terça-feira, Marta enganou seus fãs afirmando que iria se aposentar dos gramados. No dia seguinte, porém, explicou que se tratava de uma brincadeira para divulgação de uma série pela Netflix.