Marlon finaliza rescisão na Turquia e se acerta com Cruzeiro

Lateral esquerdo de 25 anos assinará até dezembro de 2024 na Toca da Raposa II

O Cruzeiro acertou a contratação do lateral esquerdo Marlon no mercado da bola. O jogador obteve a liberação do Ankaragücü, da Turquia, e é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2024, como soube a GOAL.

O atleta de 25 anos assina a rescisão contratual nesta segunda-feira (6) e se despede do clube até esta terça-feira (7). Ele tinha vínculo até 30 de junho de 2024. A informação sobre o interesse cruzeirense no atleta foi antecipada pela GOAL.

Marlon já queria se desfazer do contrato no fim de semana, mas dentre as solicitações da diretoria do Ankaragücü para a quebra do vínculo de forma amigável, estava a presença na lista de relacionados para o jogo contra o Besiktas, nesse domingo, em Istambul, pela 24ª rodada do Campeonato Turco. O brasileiro nem entrou em campo na partida, mas ficou à disposição do técnico Ömer Erdogan no confronto.

O lateral esquerdo fez 15 partidas pelo Ankaragücü nesta temporada, somando 1.213 minutos em campo. No período, deu duas assistências, mas não marcou gols contra os adversários.

A contratação de Marlon pelo Cruzeiro conta com o aval do técnico Paulo Pezzolano. O clube estava à procura de um lateral esquerdo no mercado da bola, e o brasileiro se encaixa no padrão desejado pela diretoria, tanto desportivamente quanto financeiramente.