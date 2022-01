Marcos Rojo, zagueiro do Boca Juniors (ARG), foi oferecido a Palmeiras e Atlético-MG. Um intermediário procurou os dois clubes nos últimos dias a fim de indicar o defensor de 31 anos, que também ostenta passagens por Manchester United, da Inglaterra, e Sporting, de Portugal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As equipes ainda não responderam às tentativas de negócio nos últimos dias, conforme apurado pela GOAL. Entretanto, há avaliação do Palmeiras sobre a situação do jogador. Os paulistas monitoram o atleta e não descartam a contratação para a atual temporada.

O Verdão ainda não formalizou proposta ou tentou avançar sobre as condições de Marcos Rojo. O clube, no entanto, busca um defensor depois de ver Valber Huerta, atleta de 28 anos da Universidad Católica, do Chile, ser reprovado nos exames médicos.

O Atlético-MG busca um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da defesa após a venda de Junior Alonso para o Krasnodar, da Rússia, por US$ 8 milhões (R$ 45,42 milhões na cotação atual).

O uruguaio Diego Godín, de 35 anos, é o nome predileto para a posição. O atleta pode deixar o Cagliari, da Itália, nesta janela de transferências. O clube ainda não se posicionou sobre a situação envolvendo o jogador do Boca Juniors.

Marcos Rojo tem contrato com o clube argentino até dezembro de 2022. A sua saída dependeria de uma compensação financeira neste momento.