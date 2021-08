Marcos Braz nega proposta por David Luiz e se irrita com "Tondela"

Vice-presidente garantiu que não há proposta pelo zagueiro e também comentou a situação de Thiago Mendes

Após a apresentação do meio-campista Andreas Pereira, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva e falou sobre um dos assuntos mais comentados pelo rubro-negro nos últimos dias: David Luiz.

O mandatário negou que tenha feito proposta pelo zagueiro, que está sem clube desde que deixou o Arsenal, em maio, e garantiu que não há nada em andamento.

"Não tem absolutamente nada oficial, nada perto. (O David Luiz) é um jogador de seleção brasileira. Há três anos, ele fez um vídeo, postaram isso mais uma vez dando a entender que foi agora. O jogador estava em Angra dos Reis há três meses, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. É muito perto aqui do Rio, e se deu esse pedido (da torcida). Mas não tem nada. Se falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na nossa lista e tem que ser assim. Mas não temos o que falar do David Luiz, não teve nenhuma proximidade, nenhuma questão relacionada à proposta, não tem nada disso".

Braz garantiu que o clube sabe dos valores de David Luiz, mas reforçou que não existe nada encaminhado com o jogador.

"O que tem é que o Bruno (Spindel) conhece o mercado e eu conheço o mercado, então a gente sabe: "ah esse jogador vai pedir mais ou menos isso, isso é bom, isso é ruim...". Então, a gente sabe muito bem quanto custa o David Luiz. Mas não tem nada perto, eu não vou enganar a torcida".

Conforme trazido pela Goal, o Flamengo monitora a situação do zagueiro, que segue dando prioridade ao futebol europeu. Caso David não se empolge com nenhuma proposta do Velho Continente e decida voltar ao Brasil, o time rubro-negro pode ser uma alternativa.

PRIORIZAR CAMPEONATOS?

"Não teve nenhum tipo de alinhamento porque não tem nenhum tipo de situação de prioridade em relação a campeonatos. Esse é o meu quarto Brasileiro como dirigente, e os jogadores me deram três títulos, estou no quarto. Eu tenho noção do que é ser campeão brasileiro, conheço bem do tema e é impossível externar a felicidade de ganhar um Brasileiro junto com essa torcida maravilhosa. Tenho a consciência em relação a ser tricampeão brasileiro seguido, coisa que só o São Paulo foi. O Flamengo tem essa oportunidade agora. O Flamengo fez uma estratégia para o jogo contra o Ceará, essa estratégia passa por números, ações, informações de outros departamentos, principalmente o médico. Aqui a gente vai se falando, vai ajustando. E tomou-se as decisões que deveriam ser tomadas, mas não tem nada a ver com o tema de escolher ou dar prioridade a nenhum campeonato. Aliás, a determinação do presidente Rodolfo Landim é essa, para ir para todos os campeonatos e ganhar todos, às vezes é possível, às vezes não. É futebol".

THIAGO MENDES

"Na questão do Thiago, a gente começou um processo, uma situação mais complexa. É um jogador que foi comprado duas vezes por seus clubes por mais de 15 milhões de euros, e aí aparecem dois loucos lá querendo trazer o jogador por empréstimo, barato, pela qualidade dele, pelo que a gente entende que o jogador pode nos proporcionar. E a gente vai pelo mesmo ritual que fez desde o começo. Você quer vir? Você tem o interesse de nos ajudar? Eu sei da situação complexa dentro do clube, mas eu e o Bruno não temos vergonha de tratar qualquer contratação e não levar, já passamos dessa fase. A gente gosta de ir na operação e levar, e arrastar. Mas às vezes não é possível. A gente vai em cima do jogador, pede ajuda à família, o entendimento do empresário e depois faz alguns ajustes. Então a gente foi para dentro desse ritual, o jogador fez de tudo para poder vir ao Flamengo. Aliás, na nossa ida à Europa, o Bruno, o empresário e eu conseguimos uma movimentação do jogador que a gente jamais pensou que ia conseguir, o jogador foi e externou ao clube a vontade de estender o contrato por mais dois anos, ganhando menos, só para poder ter a liberação de vir para cá. Coisa difícil de acontecer. Por isso tenho que fazer um agradecimento ao Thiago, independentemente se vamos trazê-lo ou não. Eu respeito a posição do Lyon. Eles devem entender e saber por que achavam que esse caminho não era um caminho bom, e a gente entendeu a decisão".

TONDELA

"Isso foi irritante, no meio de uma janela ter que falar de Tondela. Não vou falar desse assunto porque o Landim nao falou desse assunto comigo. Se o Flamengo quiser ir ao mercado, se associar a um outro clube, Isso precisa passar nos conselhos do Flamengo. Por que que não é na Bélgica, na Espanha? Isso aí tem que passar pelo conselho de administração, deliberativo, tem que fazer uma comissão para que se faça um estudo, com um planejamento e depois se decidir".

ANDREAS PEREIRA

Mais uma vez aqui muito feliz representando a diretoria, o presidente Rodolfo Landim. Em uma contratação que tenho certeza absoluta que é do nível e da grandeza do Flamengo. Um jogador que foi seleção de base da Bélgica até os 17 anos, após isso jogador que foi da seleção brasileira, convocado em 2018, disputou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, oito anos na base do PSV, jogador superqualificado e, claro, um jogador do Manchester United