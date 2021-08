Flamengo dá passo importante e estuda opções para ter clube filial na Europa

Vice-presidente de finanças do Rubro-Negro tem pelo menos duas opções em Portugal; dinheiro viria de investidores

Não é de hoje que a gestão Rodolfo Landim tem o sonho de expandir a marca Flamengo pelo mundo. Nas últimas semanas, Rodrigo Tostes, vice-presidente de Finanças do clube, intensificou os contatos por uma parceria na Europa.

Inicialmente, a ideia era ter uma 'filial' nos Estados Unidos mas, depois de vários contatos com investidores, o Flamengo visa uma parceria no Velho Continente. Com pelo menos três opções no horizonte, o vice-presidente sentará com Rodolfo Landim para decidir qual delas é a que trará melhores condições ao Rubro-Negro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A expectativa não é de que o Flamengo compre um clube no exterior, mas sim que coloque sua marca lá fora em uma parceria com investidores: o dinheiro, portanto, não sairia dos cofres do clube carioca. Ainda sem qualquer acordo assinado, o Tondela, de Portugal, surge como opção.

Em entrevista ao Maisfutebol, David Belenguer, presidente do clube, desmentiu um possível negócio fechado, mas não negou as conversas.

"Não há nada assinado ou acertado, é o que posso dizer. De resto, não posso estar sempre desmentindo os rumores que são divulgados. Nos últimos dois anos, a cada verão surgem informações desse tipos. Não é correto da minha parte, do ponto de vista empresarial, estar sempre comentando isso. Procuramos adotar sempre a mesma postura em relação a um jogador, um treinador ou o que quer se seja. Quando tivermos algo finalizado, comunicaremos", disse o mandatário.

Além do Tondela, que disputa a primeira divisão do Campeonato Português, Rodrigo Tostes também conversou com o Clube Desportivo de Mafra, que atualmente disputa a segunda divisão local.