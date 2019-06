Maracanã, Ninho e reforços: as primeiras questões de Jorge Jesus no Flamengo

Presidente rubro-negro falou dos primeiros contatos com o técnico português e falou de reforços - mas descartou uma possível vinda de Neymar

Enquanto espera pela chegada de Jorge Jesus, a torcida do vai tendo seus primeiros contatos com o técnico português - geralmente, em rápidas oportunidades, como na noite desta terça-feira (4). Antes da partida contra o , o presidente Rodolfo Landim falou sobre algumas das últimas conversas com o novo comandante.

ASSISTA AO MELHOR DO FUTEBOL AO VIVO OU QUANDO QUISER: EXPERIMENTE O DAZN DE GRAÇA POR UM MÊS!

O ex-treinador de e assume o comando do time somente após o recesso para a , mas já vai preparando para arregaçar as mangas no Rio de Janeiro, dando mostras de seu perfil detalhista e ambicioso.

"Uma das maiores preocupações dele (Jesus) na conversa comigo é que ele queria entender o tamanho da grama do Ninho do Urubu, da grama do Maracanã", disse Landim.

"Meu objetivo é ganhar tudo e isso é muito legal porque o Jorge Jesus também tem, ele disse 'eu quero ganhar tudo'."

Rodolfo Landim: “O estilo de jogo dele(Jesus) é jogar para frente, muito intenso. É do jeito que a torcida do #Flamengo gosta de ver o time jogador. Ele é detalhista ao extremo” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 4 de junho de 2019

Com boas referências do clube mesmo antes de viajar ao Brasil, Jesus acabou sendo anunciado ainda no sábado, dia 1º, quando o Fla também passou a acelerar seu planejamento visando o segundo semestre de 2019, quando Brasileirão, e Copa do entram em suas fases mais decisivas. No aguardo pela reabertura do mercado de transferências, a chegada de reforços também entra em pauta.

"O Flamengo continua avaliando jogadores para o seu plantel", prosseguiu Landim. "Existe a possibilidade (da chegada de um atacante), vamos ver.”

Mais artigos abaixo

Este jogador, no entanto, não será Neymar, um negócio surpreendente que o programa espanhol El Chiringuito chegou a ventilar nos últimos dias. Trabalhando também como chefe da delegação brasileira na Copa América, o mandatário falou sobre o humor do atacante do , que vem enfrentando acusação de estupro que veio a público nos últimos dias, mas garante que ele está bem.

Rodolfo Landim: “Neymar seria uma maravilha, qual clube não queria? Mas não existe nada” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 4 de junho de 2019

Rodolfo Landim: “Senti que o Neymar está feliz, treinando. Um ambiente muito bacana que está sendo criado. está no caminho certo” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 4 de junho de 2019

Flamengo e Corinthians se enfrentam na noite de hoje a partir das 21h30 do horário de Brasília, com cobertura em Tempo Real na Goal!