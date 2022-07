Manter Neymar, uma das prioridades do novo técnico do PSG

Galtier reforça que conta com o brasileiro, mas reconhece que decisão "não está em suas mãos"

Recém-chegado ao PSG, o técnico Christophe Galtier admitiu que, embora adoraria manter Neymar, a decisão final não está apenas em suas mãos.

O francês, que substituiu recentemente Mauricio Pochettino, deixou claro que a resolução sobre o futuro do brasileiro será tomada pelo clube.

“Sim, fui claro. Depois, repito, nesta área, há muitas coisas que não posso controlar”, disse Galtier ao L'Equipe.

O comandante do PSG acrescentou ainda que pretende enxugar o elenco atual do clube. “Temos 26 ou 27 jogadores além dos goleiros, é enorme. Há jogadores que terão os espaços reduzidos. Nós conversamos com eles. Não foi um exercício fácil", explicou.

“São jogadores que temos que respeitar. Começaremos esta temporada com 21 jogadores de linha e alguns jovens. Os grandes clubes que atuam ao mais alto nível são aqueles que conseguem integrar os melhores jovens num elenco experiente e de qualidade", concluiu.