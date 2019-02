Manchester United: “Pronto para tudo”, Solskjaer lamenta lesões

Ole Gunnar Solskjaer deixou o gramado de Old Trafford feliz pelo ponto ganho, apesar de ter visto o Manchester United caindo para a quinta posição após o empate sem gols contra o Liverpool, neste domingo (24), em partida válida pela 27ª rodada da Premier League. O motivo? Três lesões inesperadas que lhe obrigaram a efetuar todas as suas trocas ainda na primeira etapa.

Ander Herrera, Mata e Lingard tiveram lesões musculares. E não parou por aí! O atacante Marcus Rashford também teve problemas físicos, mas conseguiu se manter em campo até o final. A determinação foi um ponto muito exaltado pelo treinador norueguês após a partida.

“É preciso estar pronto para tudo, mas perder três jogadores no primeiro tempo com lesões musculares na coxa. Provavelmente a gente deveria ter tirado o Marcus (Rashford) também. O Henderson passou por ele no primeiro tempo, e foi só uma de várias faltas em cima dele hoje. Eu estava muito preocupado, mas ele é um guerreiro e é mancunianos. Ele sabe o que isso quer dizer. Precisávamos manter ele, porque já havíamos utilizado três substituições”.

1 - Jesse Lingard is the first player to be substituted on and off in the first half of a Premier League match since Kevin Long for Burnley v Newcastle United in January 2015. Fleeting. #MUNLIV pic.twitter.com/qdA0maywSS