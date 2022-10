Manchester United precisa contratar Harry Kane?

O Manchester United “precisa” trazer um atacante como Harry Kane, afirma Louis Saha, ex-atacante do clube

Com Erik ten Hag no comando do Manchester United nesta temporada, o time inglês trouxe seis novos jogadores na janela do verão europeu. Mesmo assim, com um elenco repleto de estrelas, parece que a equipe não foi eficaz ao deixar uma lacuna em branco: o número 9.

Os Red Devils optaram por não assinar com outro camisa nove nesta janela, apesar de saber que Edinson Cavani deixaria o clube sem custos e Cristiano Ronaldo estava fazendo um esforço para a saída.

Ainda assim, ten Hag trouxe Anthony Martial de volta à sua equipe depois de um período de empréstimo na última temporada, mas Louis Saha, ex-atacante do clube, acredita que um "matador", como o capitão da Inglaterra Harry Kane, é necessário em Old Trafford para que os Red Devils se tornem fortes concorrentes para os títulos nacionais e europeus.

O ex-atacante do United, Saha, que marcou 42 gols pelo clube em 124 jogos, disse ao Compare.bet: “Claro que Kane seria uma ótima contratação para o United. Ele poderia ir a qualquer lugar do mundo e brilharia. Eu ficaria muito feliz com ele no United, porque o United precisa do tipo de compostura que Kane tem na frente.”

Getty Images

Aliás, o futuro de Kane, que tem um contrato até o verão de 2024, nos Spurs tem sido questionado há algum tempo. O Manchester City, no entanto, foi o time que chegou mais perto de ter o atacante antes de finalmente voltar sua atenção para Erling Haaland.

Do lado do United, ten Hag tem Cristiano Ronaldo como arma principal. O atacante português marcou o gol decisivo que garantiu a vitória, por 2 a 1, sobre o Everton no último domingo. O jogador, que espera receber mais minutos, concentrará seu foco na Liga Europa e da Premier League, contra o Omonia e Newcastle.