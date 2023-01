Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), em Old Trafford; veja como acompanhar na internet

Manchester United e Charlton se enfrentam na tarde desta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pelas quartas de final da Copa da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de eliminar o Burnley por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United busca emplacar a sexta vitória consecutiva na temporada e avançar à semifinal do torneio.

Para o confronto, o Red Devills pode ter em campo um time reserva já visando o clássico com o Manchester City, no próximo sábado (14), pela Premier League.

Do outro lado, o Charlton eliminou o Steveage nos pênaltis por 5 a 4 após o empate no tempo normal (1 a 1), e o Brighton também nas penalidades por 4 a 3, na terceira rodada e nas oitavas de final, respectivamente.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 38 vitórias, contra 10 do Charlton, além de 11 empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay, Eriksen; Elanga, Martial, Garnacho.

Escalação do provável Charlton: MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor; Stockley.

Desfalques

Man. United

Bruno Fernandes, suspenso, Sancho e Axel Tuanzebe, machucados, são desfalques certos.

Charlton

Joe Wollacott é desfalque com uma fratura no dedo.

Quando é?