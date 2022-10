Manchester City x Copenhague: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

City busca manter a invencibilidade na Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando manter o aproveitamento de 100% na Champions League, o Manchester City recebe o Copenhague nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo G. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na liderança do Grupo G da UCL com seis pontos, o Manchester City chega embalado com nove vitórias e dois empates na temporada.

Para o confronto em casa, o técnico Pep Guardiola segue sem contar com John Stones e Walker. Assim, Cancelo deve mudar para lateral-direita.

Haaland, que marcou hat-trick na goleada sobre o Manchester United por 6 a 3 na última rodada da Premier League, deve novamente começar entre os titulares ao lado de Grealish.

Do outro lado, o Copenhague busca a primeira vitória na Champions League. Na terceira posição, com um ponto, os Citizens soma uma derrota (para o Borussia Dortmund por 3 a 0), e um empate sem gols com o Sevilla.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, Gundogan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.

Escalação do provável COPENHAGUE: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Stones e Walker, lesionados, são desfalques certos.

Copenhague

Akinkunmi Amoo, com grave lesão no joelho, está fora, enquanto Mamoudou Karamoko deve perder todo o mês de outubro, machucado.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, ING

• Arbitragem: DONATAS RUMSAS (árbitro), ALEKSANDR RADIUS e DOVYDAS SUZIEDELIS (assistentes), MANFREDAS LUKJANCUKAS (quarto árbitro) e BASTIAN DANKERT (AVAR)