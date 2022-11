Manchester City x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta quarta-feira (2), City busca encerrar a fase de grupos da UCL sem derrota; veja como acompanhar ao vivo na internet

Já classificado às oitavas de final, o Manchester City recebe o Sevilla nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo válido pela última rodada do Grupo G da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Com três vitórias e dois empates, o Manchester City, com 11 pontos, busca encerrar a primeira fase sem sofrer uma derrota, mas o técnico Pep Guardiola pode rodar a equipe.

Caso o técnico decida preservar De Bruyne, Rodri ou Ilkay Gundogan, Bernardo Silva pode aparecer no meio-campo, com Mahrez e Foden na disputa para retornar ao time titular.

"Jogadores que não jogam regularmente vão jogar. O Sevilla é prestigiado naEspanha e na Europa: adoraria ter o seu armário de troféus", apontou Guardiola.

Do outro lado, o Sevilla, em terceiro lugar, com cinco pontos, e já na Liga Europa, terá Ivan Rakitic e Joan Jordan no meio, enquanto Fernando é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ortega; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; Bernardo, Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish.

Escalação do provável SEVILLA: Dmitrovic; Navas, Gudelj, Marcao, Acuna; Rakitic, Jordan; Januzaj, Isco, Gomez; Mir.

Desfalques

Manchester City

Haaland, Kyle Walker e Kalvin Phillips, lesionados, seguem fora.

Sevilla

Jesus Corona, Tanguy Nianzou e Youssef En-Nesyri, lesionados, desfalcam o time do Sevilla.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, ING

• Arbitragem: OREL GRINFEELD (árbitro), ROY HASSAN e IDAN YARKONI (assistentes), GAL LEIBOVITZ (quarto árbitro) e ROI REINSHREIBER (AVAR)