Mais decisivo do que CR7 e polonês como Lewandowski, Piatek se espelha em Harry Kane

Na Serie A italiana, o polonês tem mais gols do que o português da Juventus; um desempenho espetacular baseado também através de estudo e trabalho

Considerando as cinco principais ligas domésticas do futebol europeu, ele fez os mesmos 11 gols que Messi e Neymar. Na Serie A italiana, não é apenas o artilheiro: é quem mais decide colocando a bola nas redes para a sua equipe. Se você acha que o goleador em questão é Cristiano Ronaldo, da Juventus, errou: a sensação goleadora do Calcio continua a ser Krzysztof Piatek, do Genoa.

Em 17 partidas disputadas com a camisa genovesa desde a sua contratação junto ao Cracovia Kraków, o jovem polonês de 23 anos fez 17 tentos. Onze deles aconteceram na Serie A italiana. Camisa 9 clássico, do tipo que mais finaliza do que participa ativamente da construção do jogo, Piatek vem colhendo os frutos de um trabalho que envolveu estudos minuciosos e uma formação rígida do seu pai.

“O meu pai foi o meu primeiro técnico. Quando eu tinha oito ou nove anos, a gente ia para um gramado correr ou jogar futebol. Ele me obrigava a fazer trabalhos específicos. Honestamente, eu nunca recebi muitos elogios dele após os jogos, mesmo se tivesse feito um, quatro o cinco gols. Ele sempre esteve focado em corrigir os meus erros, para ter certeza que eu tomasse fizesse a corrida certa para estar no lugar certo. Isso me ajudou no meu desenvolvimento”, disse em entrevista para o canal da Serie A no YouTube.

“Para ter certeza de que eu estaria pronto para jogar desde o início, eu estudei a forma de jogar do Genoa, como os meus companheiros jogaram na temporada passada e o que eles gostariam que eu fizesse em campo. Eu sabia que estaria chegando em um time cheio de jogadores novos, jovens”, completou.

Ciente de que ainda era um desconhecido, o estudo e faro artilheiro foram os motores para se transformar em um dos maiores ativos do futebol europeu atual. Na Itália, 55% dos gols do Genoa são de sua autoria, o maior número deste quesito no campeonato. Quem achava que, após 15 jogos, seria Cristiano Ronaldo o nome mais gritado após cada gol, enganou-se. Pelo menos até o momento.

E apesar de ter admiração gigante por CR7 e ser polonês como Robert Lewandowski, Piatek volta a surpreender ao revelar quem é a sua maior influência como atacante: Harry Kane!

Se o Genoa hoje ocupa a 14ª colocação, fora da zona de rebaixamento, pode apostar: é graças ao jovem polonês de nome difícil, mas que agora todos já conhecem.

Ecco la classifica aggiornata alla 15ª giornata! pic.twitter.com/gMltWCdrtf — Lega Serie A (@SerieA) 10 de dezembro de 2018

“Quando eu cheguei na Itália, vim determinado a me provar perante a todos. Eu sou um atacante, o meu trabalho é marcar gols e estou sempre com fome de gols em todas as vezes que entro a campo. Hoje, todos sabem o meu nome”.