Maicon rescinde contrato com o Grêmio

O jogador foi expulso no jogo deste último sábado (28), e vinha de lesão

Chegou ao fim o ciclo do capitão gremista Maicon com o Grêmio. O volante, eternizado na história tricolor, tinha contrato até o final deste ano, mas foi liberado.

Recentemente, Maicon postou em suas redes sociais que estava iniciando a sua despedida do Tricolor e que não sabia qual seria o seu futuro. A decisão para antecipar o fim do contrato ocorreu de maneira amigável entre o jogador e o clube.

Maicon chegou ao Grêmio em 2014, vindo do São Paulo. Logo, assumiu como capitão da equipe, demonstrando uma liderança junto ao grupo de jogadores.

Com a camisa do clube gaúcho, ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e quatro campeonatos estaduais. Nos últimos anos, vinha sofrendo muito com lesões musculares e acabou perdendo espaço no time titular.

O último ato de Maicon com a camisa gremista foi a expulsão no jogo contra o Corinthians. O volante começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, não ficou 15 minutos em campo e acabou sendo expulso após xingar o árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

O volante tem 35 anos e não definiu se vai encerrar a carreira ou se vai atuar em outro clube na próxima temporada. Com a camisa gremista, Maicon atuou em 248 oportunidades e marcou 15 gols.