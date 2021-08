Ídolo do Grêmio, Maicon dá o pontapé inicial para despedida do Tricolor

O meio-campista foi parte importante de conquistas como Copa do Brasil e Libertadores e está no último ano de contrato

Com o contrato acabando no final deste ano, o volante gremista Maicon já iniciou a sua despedida do Grêmio e seus torcedores. Na sua conta no Instagram, Maicon destacou os quase sete anos no clube gaúcho e as conquistas dos sete títulos com a camisa tricolor.

Chamado de capitão pelos seus colegas de Grêmio, o volante, que vai fazer 36 anos no mês de setembro, vem realizando o curso de treinador na CBF. O volante ainda não divulgou o que vai fazer após o término do seu contrato, se vai seguir jogando em outro clube ou se vai iniciar a carreira de técnico.

"Aos poucos vou me despedindo aqui pra não ficar tudo pra dezembro, se Deus quiser com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato, mas o tempo está voando e será sem dúvidas o momento mais difícil pra mim, são 7 temporadas e quase 7 anos de clube, e vou lutar a cada jogo pra tirar o time dessa situação, conto com apoio de todos vocês comigo e meus companheiros", escreveu em suas redes sociais.

Com a camisa gremista, Maicon atuou em 246 jogos, marcando 15 gols e conquistando sete títulos, entre eles a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores da América de 2017.

Nos últimos anos Maicon sofreu muito com as frequentes lesões musculares, o que fez com que perdesse espaço no time titular. Agora vem tentando retomar a sua melhor forma física e clínica para ajudar o Grêmio a sair da zona do rebaixamento.