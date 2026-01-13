Maguary x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Maguary e Santa Cruz a se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e da TV FPF (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Maguary começou o campeonato com uma derrota por 2 a 0 para o Náutico fora de casa, demonstrando algumas dificuldades, apesar de um desempenho competitivo em momentos do jogo. A equipe está em fase de adaptação ao ritmo do estadual e busca somar seus primeiros pontos da temporada para ganhar confiança e ritmo dentro do campeonato. O técnico Sued Lima tem trabalhado para ajustar um estilo de jogo mais agressivo e organizado, sobretudo jogando em casa.

Já o Santa Cruz vem para o duelo com confiança depois de estrear com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Decisão, mostrando boa posse de bola, maior efetividade ofensiva e aproveitamento nas oportunidades criadas. A equipe coral também tem a motivação de jogar a série C do Brasileirão nesta temporada e chega como uma das favoritas ao título estadual.

O jogo promete ser interessante entre um Maguary tentando se impor em casa, contra um Santa Cruz que buscará sua segunda vitória para se manter entre os primeiros colocados.

Maguary: Sem escalação definida.

Santa Cruz: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

Maguary

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

O zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan já iniciaram a transição física, mas seguem fora. Já o atacante Ariel Nahuelpán continua no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Arthur Tavares, Bonito - PE

