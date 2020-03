Mãe de Cristiano Ronaldo recebe alta no hospital; jogador deve seguir em Portugal

Atacante continua sem saber quando retornará às atividades na Juventus, devido ao caos no combate ao Coronavírus na Itália

Boas notícias para Cristina Ronaldo. Dolores Aveiro, mãe do jogador, deixou o hospital após sofrer um derrame no dia 3 de março. A informação é do Correio da Manhã.

Agora, Dolores volta para o apartamento de Cristiano Ronaldo - que segue em isolamento social devido a pandemia do Coronavírus - na Ilha da Madeira.

Famosos - Mãe de Cristiano Ronaldo já teve alta e regressa a casa após sofrer AVC https://t.co/wGswKkXQ7f — Correio da Manhã (@cmjornal) March 20, 2020

A mãe do jogador ficou duas semanas internada no hospital da Madeira, após ter sido levada às pressas devido a um derrame. Na ocasião, CR7 voou imediatamente para , onde decidiu permanecer em quarentena para se isolar e se prevenir do vírus.

Agora, Cristiano Ronaldo permanece em sua terra natal, mas com um motivo a menos para se preocupar. O atacante, no entanto, ainda não sabe quando retornará à para voltar a atuar pela , tevido ao caos que o país vive no combate à doença.