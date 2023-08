Luxemburgo observa joia do Corinthians que tem multa de R$ 1 bilhão

Leo Agostinho, de 18 anos, é meio-campista e atua no time sub-20 do Corinthians; ele tem contrato até dezembro de 2025

Vanderlei Luxemburgo deve dar oportunidades ao garoto Leo Agostinho, revelado pelas divisões de base do Corinthians. O técnico observa de perto o meio-campista do sub-20 e inclusive já o levou para participar de treinamentos com o elenco profissional, como soube a GOAL.

O jovem de 18 anos ainda não foi relacionado e tampouco escalado para uma partida do time principal. Entretanto, há interesse da comissão técnica em utilizar o atleta no restante da temporada. Ele desempenha mais de uma função em campo — atua como lateral direito, meia direita e ponta direita. A versatilidade é o que anima Luxemburgo.

Leo Agostinho tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2025 e multa rescisória de € 200 milhões (R$ 1,074 bilhão na cotação atual) para o exterior. O jovem é tratado como uma promessa importante no Parque São Jorge. Ele já chamou a atenção de Cruzeiro e Santos no mercado da bola, mas o estafe preferiu a manutenção no Timão.

Na atual temporada, o jogador disputou nove partidas pelo Corinthians Sub-20 — ele atuou por Paulistão e Brasileirão da categoria. No período, ficou em campo por 227 minutos e não marcou gols. Por opção de Danilo, esteve fora da derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Esta é a primeira temporada completa de Léo Agostinho no time sub-20 do Corinthians. No ano passado, defendeu o time sub-17, com 24 partidas e oito gols.