Luxemburgo no Corinthians é uma volta ao passado que representa enorme incógnita para o futuro

Treinador iniciou nesta segunda-feira (1) sua terceira passagem pelo Corinthians

O Corinthians voltou ao passado. Depois de 21 anos, Vanderlei Luxemburgo retorna ao clube paulista. Mas não se trata de um planejamento da diretoria. Não se trata de um projeto, como Luxemburgo gosta de dizer. A chegada do treinador ao clube de Parque São Jorge é emergencial. O comandante foi acionado para tentar estancar uma crise que só aumenta nos últimos dias. É preciso diminuir o incêndio.

Hoje, Vanderlei Luxemburgo, apesar de todo o histórico e currículo indiscutivelmente vitoriosos, é uma aposta da diretoria corintiana. Mais uma. Afinal, o Corinthians já iniciou a temporada com uma aposta. Que não deu certo. Fernando Lázaro ficou no comando da equipe por pouco mais de três meses. Se antes a aposta foi em um treinador novato, agora é em um comandante absolutamente experiente.

Mas uma ausência chama a atenção na aposta em Vanderlei Luxemburgo. A ausência de convicção da diretoria corintiana. Conforme mostrado pela GOAL, a decisão da cúpula alvinegra em contratar Luxemburgo ocorreu diante do número reduzido de possibilidades do mercado. Tite, Mano Menezes e Roger Machado foram procurados desde a saída de Cuca.

Por razões diferentes, as três tratativas fracassaram. Desse modo, o Corinthians optou por Vanderlei Luxemburgo, que estava fora do mercado desde a temporada de 2021. A escolha da diretoria não segue uma linha de trabalho, de pensamento, de filosofia. Longe disso. O peso do nome de Luxemburgo foi o que pesou na decisão. Com o perdão da redundância da última frase.

Em um passado mais distante, Luxemburgo era sinônimo de sucesso, trabalhos vistosos e títulos. Nos últimos anos, não foi isso o que aconteceu. O Corinthians se apega ao passado na tentativa de colher bons frutos no futuro. Porém, atualmente, o trabalho de Vanderlei Luxemburgo é uma incógnita.

Na verdade, o Corinthians espera colher bons frutos no presente. Como dito anteriormente, a situação é emergencial. Nesta terça (2), Luxemburgo e o Corinthians já tem uma decisão pela frente. A partida contra o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, é crucial para os planos da equipe na Copa Libertadores.