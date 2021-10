Lukaku comemora gol de Andreas Pereira com "palavrão" e Pogba cobra camisas do Flamengo

Jogadores da Premier League reagem a golaço de falta do meio-campista que está emprestado ao time carioca

O golaço de Andreas Pereira, que terminou com uma seca de 235 jogos do Flamengo sem gols de falta, recebeu elogios de vários jogadores do futebol inglês como os ex-companheiros de clube, David De Gea e Paul Pogba e até mesmo de Lukaku, do Chelsea.

O atacante belga comentou em uma publicação de Andreas em uma de suas redes sociais e surpreendeu ao usar um "palavrão" em português. Já Pogba, aproveitou para fazer uma "cobrança".

"Bom! Muito bom. Mas eu ainda estou esperando minhas camisas", escreveu o craque francês.

Lukaku, De Gea e Pogba comentaram na publicação do gol de falta de Andreas Pereira.



Pogba aproveitou para cobrar camisas do Flamengo: “Muito bom, mas ainda estou esperando por minhas camisas”. Andreas respondeu: “Elas estão a caminho agora.” pic.twitter.com/bH6chV2SbP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 14, 2021

Andreas respondeu ao francês e avisou que as camisas (do Flamengo) já estão a caminho.

Aos 25 anos de idade, Andreas Pereira está emprestado ao Flamengo junto ao Manchester United e tem o passe fixado em 20 milhões de euros (cerca de 127 milhões de reais na cotação atual).

Este foi o terceiro gol de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo. O meio-campista havia marcado na sua estreia, diante do Santos, na Vila Belmiro e contra o Athlético-PR.