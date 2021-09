Luiz Adriano desencanta e Palmeiras renova esperanças para a Libertadores

De olho no duelo contra o Atlético-MG, equipe de Abel Ferreira bate a Chapecoense por 2 a 0

O Palmeiras derrotou a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, por 2 a 0. Até aí, nenhuma surpresa. Mas a vitória deste sábado (18) foi importante para o clube, que vinha de maus resultados na competição, e principalmente para Luiz Adriano, que encerrou um jejum de mais de três meses sem balançar as redes. E tudo isso, a três dias do Verdão encarar o Atlético-MG pela Libertadores.

Em segundo lugar no Brasileirão e na semifinal da Libertadores, não dá para dizer que a temporada do Palmeiras é ruim até aqui. O que realmente impactou a equipe de Abel Ferreira foram as derrotas para seus grandes rivais no ano, Flamengo e Atlético-MG.

As críticas são muitas, passando por falta de reforços e uma defesa que leva mais gols do que deveria. Mas, certamente, um dos pontos fracos do Palmeiras este ano é a falta de um centroavante para marcar gols e decidir as partidas. Ano passado, Luiz Adriano muitas vezes foi esse nome, mas vem passando por um momento difícil em 2021.

Neste sábado, teve nova oportunidade como titular, e não desperdiçou a chance. Fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, encerrando um jejum de pouco mais de três meses - o último gol do atacante havia sido no dia 6 de junho, por coincidência, também contra a Chapecoense, pelo primeiro turno do Brasileirão.

VITÓRIA EM CHAPECÓ! 🐷

Com gols de Raphael Veiga e Luiz Adriano, vencemos a Chapecoense e chegamos aos 38 pontos no @Brasileirao 👊#AvantiPalestra #CHAxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/EBHzfBek7v — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 18, 2021

O gol pode parecer pouco, mas qualquer centroavante precisa de confiança para fazer o que mais sabe: mandar a bola para as redes. E para isso, nada melhor do que um gol a poucos dias da partida mais importante do Palmeiras na temporada até o momento, principalmente para um jogador que está voltando de lesão.

“Depois de uma lesão que ninguém sabe o que era, inchava e desinchava [o joelho]... fico feliz de voltar e ajudar meus companheiros. Consegui ajudar, mas exaltar o conjunto, que teve tranquilidade para criar oportunidades de gol” – disse o atacante.

Agora, as atenções do Palmeiras se voltam para o duelo de terça-feira (21). Além de valer uma vaga na grande final da Libertadores, a partida contra o Atlético-MG é uma disputa de egos, para definir qual o time mais forte, qual time se reforçou melhor, qual time é mais poderoso. Esse posto foi dividido entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, mas ganhou o Galo como um concorrente de peso.

O Atlético-MG segue voando no Brasileirão, está na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores da América, com possibilidades reais de levar a tríplice coroa este ano. Hulk e Nacho Fernández vivem grande fase, assim como o time em geral, que ainda conta com a chegada de Diego Costa, que fez sua primeira partida como titular neste sábado e precisou de apenas 35 minutos para marcar.

A partida certamente não será fácil para nenhum dos lados, mas a vitória serve para o Palmeiras lembrar do time que foi na temporada passada, quando conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Também serve para Luiz Adriano lembrar que pode ser importante para o time de Abel Ferreira.