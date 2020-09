Luis Henrique no Botafogo: tempo de contrato e multa rescisória da joia alvinegra

A expectativa é de que o jovem ponta se transforme na maior venda do Alvinegro em todos os tempos

Considerado uma das maiores revelações do nas últimas décadas, Luis Henrique vem mostrando em 2020 por que deverá entrar para a história como maior venda do Glorioso em todos os tempos. Com apenas 18 anos, o ponta é o maior garçom do Alvinegro em 2020 (com cinco assistências) e chama atenção de clubes do exterior.

, e outras equipes já foram especuladas como possíveis destinos do camisa 7 – cujo futebol lhe rende comparações com Mbappé. Mais recentemente o Olympique de Marseille, da , foi apontado como um provável comprador. Nesta segunda-feira (21), a imprensa francesa noticiou a proximidade de um acerto, embora segundo o GE o Glorioso ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jovem.

Técnico do Marseille, o português André Villas-Boas inclusive falou sobre a proximidade de o clube francês contratar uma “joia” para o ataque, embora não tenha citado nomes: “É um jogador jovem, de 18, 19 anos, que vai chegar. Um jogador para ser trabalhado, não é um atacante de referência. É uma joia, como costumam dizer. Espero que chegue bem e que nos ajude nesta temporada”, afirmou.

Luis Henrique é do Botafogo?

Apesar de ter sido revelado pelo Botafogo ao futebol profissional, no final de 2019, Luis Henrique não pertence completamente ao Glorioso. O atacante na verdade pertence ao Três Passos Atlético Clube (TAC), mas o Alvinegro detém 40% dos direitos econômicos do atacante. O bom relacionamento entre Botafogo e TAC também estipula um valor mínimo para a negociação.

Tempo de contrato e multa rescisória

O contrato de Luís Henrique com o Botafogo é válido até o final de 2022, com multa rescisória no valo de 30 milhões de euros. A oferta o Olympique de Marseille estaria na casa dos 12 milhões de euros, segundo a imprensa francesa.

Maior venda na história do Botafogo?

Caso deixe o Botafogo pelo valor integral de sua multa rescisória, Luis Henrique se colocaria facilmente como maior venda já feita na história do clube da Estrela Solitária. Mas ainda se o negócio com o Olympique de Marseille for fechado por 12 milhões de euros, os R$ 30 milhões (na cotação atual) que o Glorioso receberia pelos 40% que detém sobre o atleta já tornaria Luis Henrique a maior venda do Botafogo em todos os tempos – superando os R$ 29 milhões pagos pelo CSKA por Vitinho, atacante que hoje defende o .