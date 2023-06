Lucas Silva abre mão de contrato no Grêmio e se acerta com o Cruzeiro

Volante de 30 anos fez movimento no mercado da bola para deixar o Tricolor gaúcho e se transferir para a Toca da Raposa II

Lucas Silva chegou a um acordo para rescindir o contrato com o Grêmio e firmar compromisso com o Cruzeiro, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo Superesportes.

A princípio, os mineiros não tinham demonstrado interesse na contratação do volante. No entanto, o estafe do atleta se dispôs a acertar uma transação para a Toca da Raposa II de forma gratuita, o que animou a diretoria de Ronaldo Fenômeno. Já há um acordo verbal para que a negociação tenha um desfecho positivo.

Lucas Silva é esperado em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro a partir de 2 de julho. O volante tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 2023, abriu mão dos valores que tinha para receber e se acertou com os mineiros — o novo vínculo deve se encerrar no fim de 2024.

O meio-campista reduzirá o valor do salário para defender o clube que o revelou pela terceira vez. Na primeira passagem, entre 2011 e 2015, foi bicampeão brasileiro. Na segunda, entre 2017 e 2019, foi bicampeão da Copa do Brasil.

Na atual temporada, Lucas Silva não teve tantas oportunidades sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Em 2023, ele disputou 11 partidas pelo Grêmio, somando 560 minutos. No período, não marcou gols ou deu assistências. O volante não atua desde 27 de maio passado, quando ficou 11 minutos em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.