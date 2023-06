Lucas Silva considera saída do Grêmio, mas ainda não recebeu propostas

Volante de 30 anos tem contrato com o Tricolor gaúcho até dezembro de 2023 e não está nos planos do técnico Renato Gaúcho

Lucas Silva considera deixar o Grêmio no mercado da bola. No entanto, ainda não recebeu uma proposta de transferências, como soube a GOAL. O Cruzeiro, apontado como possível destino do atleta, nem sequer tem interesse na contratação neste momento.

O volante de 30 anos tem contrato até 31 de dezembro de 2023 e não descarta buscar novos ares durante a próxima janela de transferências, desde que haja um projeto interessante para o decorrer da carreira.

A volta ao Cruzeiro é algo que interessa ao jogador. Contudo, o clube que o revelou para o futebol não apresentou oferta a fim de contratá-lo e nem pretende fazê-la neste momento. Hoje, o meio-campista não está no padrão procurado pela gestão de Ronaldo Fenômeno.

Lucas Silva não tem recebido tantas oportunidades sob o comando de Renato Gaúcho no Grêmio. Em 2023, o volante fez 11 partidas, somando 560 minutos. A última vez que entrou em campo foi há quase um mês, quando enfrentou o Athletico-PR por 11 minutos, em 27 de maio, pela oitava rodada do Brasileirão.

O volante iniciou a carreira no Cruzeiro e foi negociado ao Real Madrid na temporada 2014/2015. Sem muitas chances no Santiago Bernabéu, foi emprestado ao Olympique de Marseille, da França, mas não engrenou. Ele voltou ao Cruzeiro em 2017 e deixou o clube dois anos mais tarde. Ele defende as cores do Grêmio desde 2020.