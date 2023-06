Londrina x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Londrina recebe o Sport Recife neste sábado (4), às 18h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.O Londrina, com 10 pontos, está sob pressão para se recuperar na Série B, já que não vence há dois jogos consecutivos. Por outro lado, o Sport, com 14 pontos, foi eliminado nos pênaltis pelo São Paulo, por 5 a 3, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Sport soma quatro vitórias, contra uma do Londrina, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Londrina venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Londrina: Técnico: PC Gusmão.

Sport: Renan; Eduardo, Alisson Cassiano, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho, Jorginho e Fabrício Daniel; Vágner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Sport

Tiago Pagnussat, Richard, Michel Macedo e Willian Formiga estão no departamento médico.

Quando é?