Londrina x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Mirassol se enfrentam na manhã deste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Estádio do Café, no Paraná, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de quatro derrotas consecutivas, o Londrina entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Para o confronto em casa, o técnico PC Gusmão não poderá contar com Léo Morais e Paulinho Moccelin, suspenso. Assim, Ezequiel e Clinton podem aparecer entre os titulares.

Já o Mirassol, com 19 pontos e um aproveitamento de 57% na Série B, tem como objetivo alcançar uma posição no G-4. No último jogo, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 0 para o CRB.

Prováveis escalações

Londrina: Lucas Frigeri; Da Silva, Gabriel e Xandão (Patrick); Léo Morais, João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite e Salomão; Paulinho Moccelin e Matheus Lucas. Técnico: PC Gusmão.

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel, Chico Kim e Camilo; Kauan e Cristian. Técnico: Mozart.

Desfalques

Londrina

Léo Morais, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Paulinho Moccelin, expulso contra o Sampaio Corrêa, são desfalques.

Mirassol

Fernandinho está lesionado.

Quando é?