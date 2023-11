Londrina x Guarani: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (03), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Guarani se enfrentam na noite desta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Com apenas 27 pontos, o Londrina pode ser rebaixado nesta rodada. Para evitar a queda, a equipe precisa vencer para não depender de outros resultados.

Já o Guarani, com 55 pontos e um aproveitamento de 53%, está a dois pontos do Novorizontino, equipe que fecha o G-4. Na última rodada foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; João Paulo, Rodrigo e Ariel; Iago Dias, William Barbio e Paulinho Moccelin. Técnico: Eduardo Souza.

Guarani: Douglas Borges; Diogo Mateus, Wálber (Alvariño), Alan Santos e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Régis (Bruninho); Bruno José, João Victor e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Londrina

Pedro Cacho segue machucado.

Guarani

Pegorari e Lucão vão cumprir suspensão.

Quando é?