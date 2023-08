Liverpool se acerta com Southampton por Romeo Lavia, mas segue em disputa com o Chelsea

Reds precisam agora convencer jogador; Saints aceitaram oferta de mais de R$ 377 milhões

Southampton aceita oferta de 60 milhões de libras (cerca de R$ 377,4 mi)

Equipe precisa convencer atleta em meio a interesse do Chelsea

Reds já perderam corrida para os Blues por Moisés Caicedo

O QUE ACONTECEU? Segundo o The Guardian, os Saints aceitaram a grande oferta do Liveprool meio meio-campista de 19 anos Romeo Lavia. A equipe de Jürgen Klopp, contudo, ainda precisa convencer o jovem, diante do interesse partilhado pelo Chelsea.

COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? O Liverpool também teve uma oferta, de 111 milhões de libras (atualmente, quase R$ 700 milhões), aceita, na semana passada, pelo volante Moisés Caicedo. O atleta de 21 anos decidiu, no entanto, que preferia ir ao Chelsea. Com temor de perder outro meia para o rival, os Reds voltaram atrás na ideia de não oferecer mais de 50 milhões de libras (mais de R$ 314,6 mi) por Lavia.

E MAIS: Dessa forma, Caicedo tem negócio super encaminhado com os Blues e deve se tornar a maior contratação da história da Inglaterra, por 115 milhões de libras (pouco menos de R$ 724 mi). Lavia também é alvo dos londrinos, que almejam outro chapéu para cima do Liverpool.

E AGORA? Reportagens locais apontavam o Chelsea liderando a corrida por Lavia, o que restaria ao Liverpool a esperança de convencer o jogador. Caso não seja possível, a buca por um novo volante continuará.