Liverpool x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1) já classificadas às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Liverpool e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Para encerrar na liderança do Grupo A, os Reds precisam vencer por três ou mais gols de diferença. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Se de um lado, o Liverpool busca tomar a liderança do grupo, o Napoli deseja encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Atualmente, os italianos somam 15 pontos, enquanto os Reds registram 12.

O Liverpool confirmou a sua classificação às oitavas de final pela sexta vez consecutiva após vencer o Ajax por 3 a 0 na última rodada.

Visando o clássico contra o Tottenham no próximo sábado (5), pela Premier League, o técnico Jurgen Klopp pode realizar algumas mudanças na equipe titular. Assim, James Milner, Jordan Henderson e Ibrahima Konate podem substituir Trent Alexander-Arnold, Fabinho e Joe Gomez.

Já o Napoli pode entrar em campo sem a presença de Matteo Politano, que pode ser preservado (está a apenas um cartão amarelo de sofrer uma suspensão), enquanto Giovanni Simeone pode entrar no lugar de Victor Osimhen.

Prováveis escalações

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Carvalho.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori.

Desfalques

Liverpool

Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, com problemas muscular, se juntam a Luis Diaz, Diogo Jota, Joel Matip e Arthur, lesionados.

Napoli

A equipe italiana não poderá contar com Salvatore Sirigu e Amir Rrahmani com distensões musculares.

Quando é?

GOAL

• Data: 1 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Anfield – Liverpool, ING

• Arbitragem: TOBIAS STIELER (árbitro), CHRISTIAN GITTELMANN e MARK BORSCH (assistentes), MARTIN PETERSEN (quarto árbitro) e BASTIAN DANKERT (AVAR)