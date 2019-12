Liverpool lidera Premier League com folga, mas tem “maldição do Natal”

Nas últimas três vezes em que liderou o Campeonato Inglês durante as festas de fim de ano, os Reds acabaram perdendo o título

O não tomou conhecimento do Bournemouth, em jogo válido pela 16ª rodada da Premier League e transmitido com exclusividade pelo DAZN. Venceu por 3 a 0 e deu sequência à sua campanha quase perfeita no sonho de reconquistar, após 30 anos, o título inglês: os Reds chegaram a 46 pontos na ponta da tabela, oito de vantagem em relação ao vice-líder .

Após a injeção de confiança que veio com a conquista da Liga dos Campeões, um ano após ter amargado o vice contra o , levantar a Premier League é o maior objetivo para a equipe de Anfield Road. E os torcedores têm todos os motivos possíveis para acreditarem que o incômodo jejum acaba ao final desta temporada 2019-20. Mas o Liverpool terá que acabar, também, com uma maldição “natalina”.

Uma certeza que tem o Liverpool é de que seguirá na liderança do Campeonato Inglês no Natal. Será a quinta vez que os Reds entram nesta data, importante na por marcar os jogos do Boxing Day, na primeira posição. A questão é que nas últimas três vezes, o time de Anfield viu a taça lhe escapar pelas mãos na reta final da campanha (nas temporadas 2008-09, 2013-14 e 2018-19).

FIM DE JOGO E VITÓRIA DOS REDS! 💪🔴 #BOULIV pic.twitter.com/W1Dg29nffN — Liverpool FC (@LFCBrasil) December 7, 2019

A missão está mais tranquila do que o esperado, especialmente porque o Manchester City não tem sido o perseguidor implacável que foi na última caminhada – quando acabou ficando com a taca. Mas é bom a equipe de Jurgen Klopp não relaxar.