Lionel Messi lidera lista de camisas mais vendidas da MLS pela terceira temporada consecutiva

Lionel Messi segue como o rei do marketing na MLS; veja números

O QUE ACONTECEU?

A Major League Soccer e a Fanatics divulgaram a mais recente classificação de vendas de camisas com base nas transações realizadas no MLSstore.com. Como esperado, Lionel Messi lidera o ranking pela terceira temporada consecutiva. O craque argentino, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, segue como principal força comercial da liga desde sua chegada ao Inter Miami em 2023. Logo atrás dele aparecem seu companheiro de equipe Luis Suárez e Miguel Almirón, do Atlanta United. Hirving “Chucky” Lozano, do recém-criado San Diego FC, e Darlington Nagbe, do Columbus Crew, completam o top 5.

AS 10 CAMISETAS MAIS VENDIDAS DA MLS

Lionel Messi (Inter Miami) Luis Suárez (Inter Miami) Miguel Almirón (Atlanta United) Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC) Darlington Nagbe (Columbus Crew) Jordan Morris (Seattle Sounders FC) Wilfried Zaha (Charlotte FC) Diego Chara (Portland Timbers) Patrick Agyemang (Charlotte FC) Diego Rossi (Columbus Crew)

O CONTEXTO

A lista reflete a diversidade da MLS, com 12 clubes representados entre os nomes mais vendidos. O prestígio internacional também é evidente: três campeões do mundo — Messi, Sergio Busquets e Olivier Giroud — figuram entre os destaques. Já a base nacional continua forte, com cinco nomes dos Estados Unidos no ranking, entre eles o jovem Benjamin Cremaschi e veteranos como Jesús Ferreira e Jordan Morris.

O QUE VEM AÍ?

Com Seattle Sounders, LAFC e Inter Miami disputando o Mundial de Clubes, o desafio agora é ter um time além da fase de grupos. Os Herons enfrentam o Palmeiras pela liderança do Grupo A, enquanto o Sounders tem chances mínimas, enquanto o LAFC já está eliminado.