Lionel Messi pode seguir Cristiano Ronaldo e se transferir à Arábia Saudita?

Craque português saiu do Manchester United e, após a Copa de 2022, optou por mudança ao futebol árabe; argentino tem especulações de proposta

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se encontraram no que se imaginava ser um de seus últimos embates entre si, no jogo PSG x Riyadh Season Team XI, na vitória parisiense por 5 a 4. Porém, sem renovar contrato com a equipe da capital francesa, o argentino tem como possível destino a Arábia, e pode voltar a enfrentar o craque português frequentemente caso a transferência aconteça.

Algumas especulações sugeriram que Lionel Messi receberia uma oferta de 246 milhões de libras (R$ 1.5 bilhão, aproximadamente) para ir ao futebol árabe, especificamente para jogar no Al-Hilal. O diretor do futebol saudita, Ibrahim Alkassim, porém, afirmou que não tem conhecimento de tal oferta.

Confirmando ao jornal Marca, Alkassim disse não saber nada, de fato, sobre a proposta, mas afirma “sonho” em ver Messi jogando na Arábia Saudita: “No momento, não sabemos nada sobre uma possível chegada de Lionel Messi. Embora não esconda que, como Federação Saudita, gostaríamos de tê-lo um dia no campeonato nacional. A ideia da Federação é sempre melhorar o nosso futebol e é claro que gostaríamos de ver Cristiano e Messi na mesma liga novamente, mas a verdade é que não sabemos de nada agora”.

Não há futuro definido para o sete Bolas de Ouro até o momento, mas o jogador deve renovar com a equipe francesa em breve. Aos 35 anos, Messi realizou 55 partidas com 24 gols marcados atuando no PSG, com mais de 1000 partidas disputadas ao longo da carreira.