Libertad x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Leão do Pici volta a campo nesta terça-feira (1), no Paraguai; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Libertad e Fortaleza se enfrentam na noite desta terça-feira (1), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola.

Depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para o início do mata-mata da Sul-Americana. Na primeira fase, o Leão do Pici terminou na liderança do Grupo H, com 15 pontos, sete a mais que o San Lorenzo, segundo colocado. Até aqui, foram cinco vitórias e apenas uma derrota.

"Tanto no futebol como na vida muitas vezes se espera algo e acontece outra coisa diferente. Temos que estar preparados. São momentos difíceis, que temos que estar juntos e acreditar. Não podemos esquecer, temos que analisar, corrigir erros. Lógico que tivemos erros e fomos penalizados. É estarmos juntos agora, temos que fechar, jogadores, comissão e todo o clube. O torcedor necessita de uma resposta e vamos trabalhar para isso", afirmou o técnico Vojvoda.

Do outro lado, o Libertad terminou na terceira posição do Grupo G da Libertadores, com sete pontos, e eliminou o Tigre nos playoffs da Copa Sul-Americana por 3 a 1 no placar agregado. A equipe chega embalado com quatro vitórias consecutivas e na liderança do Campeonato Paraguaio.

Prováveis escalações

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Nestor Gimenez, Camilo Mayada; Antonio Bareiro, Rubén Lezcano, Cristian Riveros, William Mendieta; Roque Santa Cruz, Enso González. Técnico: Daniel Oscar Garnero.

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino, Marinho, Calebe; Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Tinga, Hércules e Pedro Rocha seguem fora.

Quando é?