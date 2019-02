Lesionado, Cavani desfalca o PSG contra o Manchester United

O uruguaio sentiu a coxa pouco após fazer o gol da vitória sobre o Bordeaux

Edinson Cavani não conseguirá entrar em campo pelo PSG no duelo contra o Manchester United, terça-feira (12), pela ida das oitavas de final da Champions League.

A informação foi dada pela Telefoot, da França, e confirmada pela Goal. Cavani sentiu uma lesão muscular na coxa direita pouco após converter o pênalti que deu a vitória por 1 a 0 sobre o Bordeaux, em jogo transmitido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) e também pela Goal Brasil. O uruguaio deixou o gramado do Parque dos Príncipes com muitas dores.

Em entrevista, o técnico do PSG, Thomas Tuchel falou em tom de pessimismo em relação às chances de ter o seu atacante contra os ingleses: “Não tenho boas notícias esta manhã”, disse neste domingo (10), pouco depois de ter acesso aos exames feitos pelo uruguaio, para a Telefoot. “O meu sentimento é de que será muito difícil que ele consiga jogar. Temos que esperar um pouco mais e o clube vai dizer mais hoje, mas acho que não será uma notícia boa. A esperança é muito pequena”.

Além de Cavani, outro grande desfalque do PSG é Neymar. Ainda neste domingo (10), o clube francês confirmou que o lateral-direito Thomas Meunier também será desfalque por estar se recuperando de uma leve concussão.