Lembra dele? "Superboy" Johnny Herrera anuncia aposentadoria do futebol

Goleiro contratado pelo Corinthians em 2006, como mais um reforço da era MSI, e campeão da Copa América com o Chile, pendurou suas luvas aos 39 anos

O goleiro Johnny Herrera, com passagens pela Universidad de Chile e seleção chilena, anunciou sua aposentadoria aos 39 anos de idade. Apelidado de ‘Superboy’, o arqueiro ficou conhecido do futebol brasileiro quando foi contratado pelo Corinthians, em 2006, para fazer parte do time de estrelas da MSI, ao lado de Tévez, Nilmar, Roger, Carlos Alberto e cia.

Johnny Herrera construiu praticamente toda sua carreira no futebol chileno, onde defendeu as cores da Universidad de Chile, um dos principais clubes do país, por mais de 15 anos.

Depois de tanto tempo de casa, o goleiro se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube, além de ter acumulado convocações importantes para a seleção de seu país.

Ao lado de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Valdivia, Eduardo Vargas e cia., Johnny Herrera fez parte do grupo bicampeão da Copa América entre 2015 e 2016, batendo a Argentina de Lionel Messi nas penalidades nas duas ocasiões.

Foto: Getty Images

Mas o goleiro ficou bastante conhecido no futebol brasileiro cerca de dez anos antes, mais precisamente em 2006, quando foi contratado pelo Corinthians como mais um reforço de peso da ‘era MSI’, que já havia trazido nomes consagrados para o Timão, como Carlitos Tévez, Javier Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto e Roger Flores.

Após se destacar no futebol ainda muito jovem, o arqueiro recebeu o apelido de ‘Superboy’ e chegava para reforçar o time campeão brasileiro de 2005 sob grande expectativa. Contudo, sua passagem pelo Parque São Jorge não foi como muitos esperavam.

Depois de nove jogos e 13 gols sofridos, Johnny Herrera perdeu espaço para os contestados Silvio Luiz e Marcelo e acabou retornando para o Chile sem encantar no Brasil.

Além de Corinthians e Universidad de Chile, Herrera também acumula passagens por Audax Italiano e Everton de de Viña del Mar, onde pendurou suas luvas oficialmente nesta quarta-feira (07).