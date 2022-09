Lazio x Feyenoord: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela rodada de estreia da Europa League; veja como acompanhar na internet

A Lazio recebe o Feyenoord na tarde desta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pela primeira rodada do Grupo F da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

Vindo de derrota para o Napoli por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, a Lazio volta as atenções para a estreia na competição da UEFA 22/23. Na última temporada, ficou em segundo lugar no Grupo E, com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota), e foi eliminado pelo Porto no playoff.

Apesar da derrota para o Napoli, o técnico Sarri pode repetir a mesma escalação já que enfrentará seu principaldversário na disputa pela liderança do Grupo F. Midtjylland e Sturm Graz completam a chave.

O capitão Ciro Immobile, com 24 gols em 40 jogos disputados - deverá liderar a equipa no ataque.

Do outro lado, o Feneyoord, com quatro vitórias e um empate neste início da temporada, pode ter um ataque formado por Patrik Walemark, Javairo Dilrosun e o atacante brasileiro Danilo.

Escalações:

Escalação do provável LAZIO: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Escalação do provável FEYENOORD: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Szymanski, Timber, Kokcu; Walemark, Danilo, Dilrosun.

Desfalques

Lazio

sem desfalques confirmados.

Feyenoord

Marcos Lopez e Lutsharel Geertruida: lesionados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stadio Olimpico – Roma, Itália

• Arbitragem: Ricardo de Burgos (árbitro), Roberto del Palomar e Iker De Fransisco (assistentes), José Luis Munuera (Quarto árbitro) e Guillermo Cuadra Fernández (AVAR)