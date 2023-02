Lazio x CFR Cluj ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Liga da Conferência

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pelo jogo de ida da segunda fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Lazio e CRB Cluj se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Olímpico de Roma, pelo jogo de ida da segunda fase da Liga da Conferência. A volta está marcada para o dia 23 de fevereiro, na Romênia. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de ser eliminada nas quartas de final da Coppa Italia para a Juventus por 1 a 0, a Lazio empatou com o Verona no Campeonato Italiano e agora volta as atenções para a estreia na Conference League. A equipe entrou no torneio após ficar em terceiro lugar do Grupo F com oito pontos.

Do outro lado, o Cluj terminou a primeira fase da Liga da Conferência na vice-liderança do Grupo G com 10 pontos. Foram três vitórias, um empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marušić; Cataldi; Milinković-Savić, Luis Alberto, Zaccagni; Felipe Anderson, Ciro Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

CFR Cluj: Simone; Manea, Andrei Burca, Yuri, Mario Camora, Mihai Bordeianu; Nana Boateng; Ciprian Deac, Yeboah, Krasniqi; Daniel Birligea. Técnico: Dan Vasile Petrescu.

Desfalques

Lazio

Luka Romero está suspenso, enquanto Stefan Radu e Alessio Romagnoli seguem no departamento médico.

CFR Cluj

Sem desfalques confirmados.

Quando é?