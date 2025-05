Lay’s RePlay inaugura 12º campo do projeto em Lisboa antes da final da UEFA Champions League feminina

O projeto lançou seu primeiro campo em Portugal dias antes da decisão da Champions feminina, trazendo acesso ao futebol para comunidades locais

O bairro de Chelas, em Lisboa, é o novo lar de um campo de futebol que incentivará um programa social voltado à juventude da comunidade, utilizando o futebol como ferramenta de transformação e desenvolvimento.

O evento de inauguração, realizado nesta quinta-feira (22), marcou a abertura do 12º campo do programa Lay’s RePlay como parte da iniciativa global da marca, que já implementou estruturas semelhantes em países como Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Itália, entre outros.

PepsiCo e Lay’s, ao lado da Fundação UEFA para Crianças, da ONG Common Goal, da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação CAIS, tornaram realidade esse novo e ambicioso projeto. A cerimônia de abertura contou com a presença da estrela da seleção portuguesa feminina Tatiana Pinto e do ex-jogador Ricardo Quaresma, que atuou por Porto, Sporting e Barcelona.

"Estou muito feliz por estar aqui em Lisboa celebrando a final da UEFA Women’s Champions League e a inauguração do 12º campo da Lay’s RePlay, que em breve será a casa da próxima geração de jogadores de futebol", declarou Quaresma. "Ter um lugar para jogar futebol mudou a minha vida e, por meio dessa iniciativa, estamos oferecendo aos jovens um espaço seguro para sonhar, crescer e se conectar através do poder do jogo. Lay’s RePlay é mais do que um campo, é um compromisso global com a comunidade e com as oportunidades para a nova geração."

“A parceria com a Lay’s para trazer o novo campo RePlay à comunidade de Lisboa e ajudar a abrir caminhos para jovens atletas (homens e mulheres) é uma oportunidade incrível”, afirmou Tatiana Pinto. “Esse campo é mais do que um lugar para jogar. Ele oferece um ambiente seguro e inclusivo, onde jovens atletas podem crescer, ganhar confiança e participar de programas esportivos educacionais que podem transformar vidas. É uma grande honra estar aqui apoiando o futebol feminino na final da Champions League feminina e, ao mesmo tempo, abrindo caminho para a próxima geração de mulheres no esporte.”

Pacotes vazios de batatas Lay’s foram reciclados e transformados na camada de base do gramado sintético do novo campo, que funcionará como ponto de encontro da comunidade, promovendo momentos de alegria e valores como igualdade de gênero, justiça social, sustentabilidade e empregabilidade.

Inaugurado às vésperas da final da UEFA Champions League feminina, que será disputada entre Barcelona e Arsenal, no Estádio José Alvalade, o novo campo será o ponto central de um programa voltado ao empoderamento de jovens, ensinando valores como trabalho em equipe, respeito e resiliência, preparando-os para um futuro promissor. A iniciativa visa beneficiar mil pessoas e oferecer mais de mil horas de programação à comunidade de Chelas.

Adam Warner, diretor global de Esportes e Parcerias da PepsiCo, comentou: “Isso é muito mais do que um campo. Ele se torna um centro comunitário, um ponto de encontro para meninos e meninas em um lugar seguro. Um espaço para estimular o sentimento de pertencimento, fortalecer a confiança e desenvolver a liderança dos jovens. Alguns vão sonhar aqui neste campo, e quem sabe, podemos estar formando uma estrela do futuro.”

Dr. Vladimir Borkovic, diretor associado e de Alianças Estratégicas da Common Goal, disse: “Na Common Goal, nos unimos ao projeto Lay’s RePlay para amplificar o poder do futebol como motor de transformação social. Ao unir forças com a PepsiCo e a comunidade de Chelas, mostramos que, juntos, podemos criar soluções inovadoras para um futuro mais justo e sustentável.”

Carine N'koue, secretária-geral da Fundação UEFA para Crianças, declarou: “A Fundação UEFA para Crianças se junta ao Lay’s RePlay para gerar um impacto positivo na vida das crianças em Chelas. Acreditamos que, ao oferecer um espaço seguro para jogar futebol, estamos promovendo o desenvolvimento integral, a inclusão social e o acesso a oportunidades educacionais.”

O projeto Lay’s RePlay, iniciado em 2021, já entregou mais de 15 mil horas de programas educacionais baseados no futebol e foi utilizado mais de 600 mil vezes por comunidades locais. A marca planeja continuar expandindo a iniciativa para novas regiões do mundo nos próximos anos.