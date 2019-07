La Liga: quando começa, quais os times, principais jogos, e mais

Campeonato Espanhol já tem datas e jogos definidos para a próxima temporada

O Campeonato Espanhol está próximo de recomeçar e já tem um calendário definido. A liga espanhola divulgou a tabela oficial da edição 2019/20 do torneio, que tem início marcado para o dia 18 de agosto, enquanto a última rodada do campeonato está marcada para o dia 24 de maio do ano que vem.

Os gigantes e estreiam fora de casa. Os merengues pegam o , enquanto os blaugranas encaram o de Bilbao.

Confira as principais informações!

Sorteio da LaLiga 2019/20

A primeira data marcante da temporada foi o sorteio da agenda da LaLiga, que ocorreu na quinta-feira, 3 de julho de 2019, na sede da Real Federação Espanhola de Futebol. As 20 equipes da Primeira Divisão já sabem como e em que ordem elas vão se enfrentar.

Como no ano passado, o calendário será assimétrico novamente. Ou seja, a ordem das partidas entre turno e returno não coincidirá. Este ponto a ser definido é uma das muitas disputas que existem entre a LaLiga e a Federação.

Quando começa e termina a LaLiga 2019/20

A LaLiga 2019/20 terá início em 18 de agosto e se encerra no dia 24 de maio.

Na primeira rodada, o Barcelona encara o fora de casa, enquanto o Real Madrid irá visitar o de Vigo. A tabela completa pode ser conferida AQUI!

Equipes da LaLiga 2019/20

Deportivo

Athletic Club



Barcelona

Real Betis

Celta de Vigo







Granada





Mallorca

Osasuna

Real Madrid



Real







Quando será o El Clasico

O primeiro El Clásico será disputado na décima rodada, no dia 27 de outubro, no Camp Nou. Já o jogo de volta será em 1 de março de 2020, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada.

Onde assistir

A Espn tem o direito de transmissão do Espanhol. O torcedor pode acompanhar por meio dos seus canais na TV paga (quatro jogos por rodada) ou através do Watch Espn e Espn Play.

A Fox Sports também é uma opção para acompanhar aos duelos. No entanto, a emissora disponibilizou o Fox Premium para assistir a esse torneio. O torcedor pode ter acesso a esse serviço por meio do aplicativo. O Campeonato Espanhol não passara mais nos canais Fox Sports.

