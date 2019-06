Hazard é apresentado no Real Madrid e fala sobre sonho de infância

Fãs lotaram o Santiago Bernabéu para receber o novo "galático" do time

Eden Hazard foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (13) pelo . O jogador belga assinou um contrato de 100 milhões de euros (cerca de R$ 430 milhões) com o clube Merengue e encontrou-se com a torcida após sua apresentação no Santiago Bernabéu.

"Olá a todos", disse em espanhol, antes de começar a falar em francês. "Vou falar em francês porque meu espanhol não é muito bom. Tenho muita vontade de começar a jogar com essa camisa, conseguir muitos títulos. Como disse o presidente, era meu sonho desde pequeno jogar no Real Madrid. Agora estou aqui e só quero aproveitar esse momento", declarou em coletiva de imprensa.

A apresentação foi conduzida por Florentino Pérez, presidente do clube, e não poupou elogios ao jogador, que é um forte candidato a levantar o próximo troféu da Bola de Ouro.

“Hoje é um dia muito especial para todos os torcedores e quem gosta desse clube, que sentem uma emoção especial. Está chegando um jogador maravilhoso, distinto, capaz de transformar o futebol em algo apaixonante, surpreendente”, afirmou.

Por fim, Hazard vestiu o uniforme do time e foi encontrar a torcida que o esperava nas arquibancadas do estádio. Beijou o escudo da camisa, tirou fotos, lançou bolas para o público, fez embaixadinhas e ainda cobrou um pênalti.