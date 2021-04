Brigando pelo título Espanhol, Koeman avisa: "não vejo ninguém melhor"

Técnico do Barcelona ainda destacou que a equipe não pode perder pontos para seguir na cola do líder Atlético de Madrid

Brigando pelo título do Campeonato Espanhol, o Barcelona, na terceira posição, com 68 pontos, está cinco atrás do líder Atlético de Madrid e a dois do Real Madrid. Na véspera do confronto contra o Villarreal, o técnico Ronald Koeman, apesar de destacar que não vê nenhuma equipe superior a outra, destaca que o jogo deste domingo (25) tem caráter decisivo.

"Não vejo um time melhor do que outro. Sabemos que temos sete jogos pela frente e para nós, tal como para os outros três anteriores, temos de vencer. Se a gente não ganhar, vamos ter menos opções para vencer o campeonato. Isso é muito claro", disse.

"Dificilmente você pode falhar. Não sei quantos pontos, mas você tem que conseguir muitos.", completou.

Questionado ainda sobre a sua permanência no clube na próxima temporada, Koeman destacou que possui um contrato em andamento.

"Como disse antes, o presidente mostrou o seu apoio e confiança. A princípio, me considero treinador na próxima temporada. Tenho um contrato", concluiu.

O Barcelona entra em campo neste domingo (25), às 11h15 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.