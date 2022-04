La'eeb: o que é o mascote da Copa do Mundo de 2022 no Qatar?

Como em toda Copa do Mundo, a do Qatar, neste ano de 2022, também desenvolveu e divulgou seu mascote para o torneio: La'eeb, que significa "jogador super habilidoso", como confirmou a Fifa.

O mascote, bem como das últimas Copas e avanço das redes sociais, gerou milhares de memes e os fãs de futebol se perguntam o que seria o personagem representado por La'eeb. Uma pessoa? Um animal? Um fantasminha?

Na verdade, La'eeb é um lenço de cabeça utilizado comumente em alguns locais da Ásia, incluindo no Qatar, de forma que represente da melhor forma o povo do país e a região onde será disputada a Copa deste ano.

Este é La'eeb! Quem gostou do mascote da Copa? 🏆🇶🇦 pic.twitter.com/1hgBXOhNfK — GOAL Brasil (@GoalBR) April 1, 2022

Nas redes sociais, a Fifa relatou: "O mascote oficial da Copa do Mundo de 2022 está cheio de energia e vai trazer a alegria do futebol para todos". Ainda nesta sexta-feira, ocorre o sorteio que definirá os grupos para a Copa do Mundo de 2022.