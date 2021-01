Kyra Cooney-Cross: joia da Austrália pronta para brilhar

Depois de se destacar pelo Campeonato Australiano Feminino, a jovem de 18 anos está pronta para uma grande temporada com o Melbourne Victory

A W-League, da , há muitos anos ostenta grandes nomes do futebol feminino. É verdade que para a nova temporada que se inicia, muitos deles foram para outras ligas badaladas, como nos ou na Europa. Porém, existem novos talentos que pretendem ocupar esse espaço deixado, como Kyra Cooney-Cross, uma joia australiana pronta para brilhar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após uma bela temporada com o Western Sydney Wanderers em 2019/20, com quatro gols e três assistências em 13 jogos, a jovem atacante de 18 anos agora retorna para o Melbourne Victory, pronta para ser um dos grandes nomes da principal divisão do futebol feminino da Austrália.

Mais times

“Acho que ela definitivamente amadureceu como jogadora”, disse Leah Blayney, treinadora principal da equipe Sub-20 do Young Matildas, à Goal.

Cooney-Cross foi um fenômeno de gols nas categorias de base da Austrália e participou da de 2019 com a seleção principal da Austrália ainda como jogadora em treinamento. Com isso em seu currículo, além de três temporadas da W-League e três campanhas nas competições da National Premier League em Victoria e New South Wales, a jovem de 18 anos tem uma experiência incrível para sua idade.



“Ela tem qualidades físicas muito boas em termos de velocidade explosiva e está realmente em sintonia com isso, fazendo tudo o que pode para se manter no melhor de seu jogo”, diz Blayney.

“Ela é tecnicamente desenvolvida com os dois pés, o que é importante no futebol moderno, e isso está se tornando uma vantagem para ela, que pode acertar uma bola com o pé esquerdo ou direito a qualquer momento”, acrescentou.

E essa capacidade de Cooney-Cross usar sua velocidade explosiva para entrar na área e marcar ficou evidente na temporada passada. Enquanto isso, ela também acumulou assistências usando seu desempenho excelente em lances de bola parada e seu talento criativo e habilidoso para driblar - uma qualidade que se destaca desde quando ela era muito jovem.

Confira aqui outros jovens talentos do futebol mundial.

“Acho que ela tem um bom nível de maturidade e entende que, agora, se quiser jogar mais, terá que ser a melhor em campo”, pontuou Blayney, que conheceu Cooney-Cross enquanto trabalhava como assistente do Sub-17 no Matildas.

“Isso foi desenvolvido em Kyra e é por isso que estou ansiosa para vê-la nesta temporada da W-League. Ela está com fome, mas ainda tem um longo caminho pela frente”, completou.

As jogadoras do Melbourne Victory já viram o que Cooney-Cross pode fazer, com ela marcando dois gols pela equipe na temporada 2017-18, quando ainda tinha apenas 15 anos.

Agora, ela retorna com potencial para ser uma jogadora importante, já que o clube se esforça para uma terceira participação consecutiva nas finais da W-League.

Aos 18 anos, essa pressão pode ser demais para alguns, mas esse não é o caso de Cooney-Cross.

“Ela está sempre empenhada em se colocar em ambientes desafiadores, o que acho que a ajudou a impulsionar sua carreira. Esse compromisso que ela sempre teve para ser melhor é algo muito importante", acrescentou.

E com tudo isso, o futebol australiano é que sai ganhando. Enquanto Kerr se torna uma das melhores jogadoras do mundo, Foord mostra seus talentos na Super Liga Feminina com o , Ellie Carpenter, de 20 anos, brilha semana após semana com o , campeão europeu.

“Gostamos de pensar que seremos as melhores do mundo. É para lá que estamos caminhando e sabemos que somos capazes”, concluiu Blayney.

Embora alguns se preocupem com o futuro da W-League, o fato de ela fornecer o ambiente perfeito para talentos como Cooney-Cross explodirem é apenas mais um aspecto positivo para um país que, com uma Copa do Mundo feminina em casa em 2023, tem muito para evoluir.